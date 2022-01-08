Ümraniyespor, son dakikalarda penaltı golüyle kazandı!

Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümraniyespor, son dakikalarda penaltı golüyle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2022 15:43
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor, karşılaşmayı 90. dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 42'ye yükseltti. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor ise kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Murat Temel

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 72 Napoleoni), Bammou (Dk. 74 Del Valle)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Diogo, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Omolo (Dk. 27 Alpay Çelebi), Yiğit Ali Bayrak, Benhur Keser, Diop, Pereira

Gol: Dk. 90+1 Napoleoni (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Omolo, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 88 Pereira, Dk. 90 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 48 Mrsic, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.