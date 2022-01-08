Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.



Ümraniyespor, karşılaşmayı 90. dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni'nin attığı golle 1-0 kazandı.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 42'ye yükseltti. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor ise kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.



Stat: Ümraniye Şehir



Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Murat Temel



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 72 Napoleoni), Bammou (Dk. 74 Del Valle)



Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Diogo, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Omolo (Dk. 27 Alpay Çelebi), Yiğit Ali Bayrak, Benhur Keser, Diop, Pereira



Gol: Dk. 90+1 Napoleoni (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Omolo, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 88 Pereira, Dk. 90 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 48 Mrsic, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)





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