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Ümraniyespor, Sezer Özmen'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Adana Demirspor'dan Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Ümraniyespor, Sezer Özmen'i renklerine bağladı
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31 Ocak 2019 18:40
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübünün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Sezer Özmen ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.

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