Ümraniyespor seriye bağladı; 3'te 3

TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne konuk oldu.
İstanbul ekibi, karşılaşmayı 16. dakika Serkan Göksu'nun attığı golle 1-0 kazandı ve üste üste üçüncü galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Bereket Sigorta Ümraniyespor puanını 30'a yükseltti. 2 maç sonra mağlup olan Ankara Keçiörengücü ise 37 puanda kaldı.
İstanbul ekibi, karşılaşmayı 16. dakika Serkan Göksu'nun attığı golle 1-0 kazandı ve üste üste üçüncü galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Bereket Sigorta Ümraniyespor puanını 30'a yükseltti. 2 maç sonra mağlup olan Ankara Keçiörengücü ise 37 puanda kaldı.