Ümraniyespor seriye bağladı; 3'te 3

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor seriye bağladı; 3'te 3
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19 Şubat 2021 15:40
TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne konuk oldu.

İstanbul ekibi, karşılaşmayı 16. dakika Serkan Göksu'nun attığı golle 1-0 kazandı ve üste üste üçüncü galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Bereket Sigorta Ümraniyespor puanını 30'a yükseltti. 2 maç sonra mağlup olan Ankara Keçiörengücü ise 37 puanda kaldı.

 



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