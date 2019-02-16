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Ümraniyespor seriye bağladı; 2-0

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Ahmet Taşyürek'in takımı Ümraniyespor ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Ümraniyespor seriye bağladı; 2-0
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16 Şubat 2019 15:29
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Ahmet Taşyürek'in takımı Ümraniyespor ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Ümraniyespor'un gollerini 72. dakikada Leandrinho ve 90'da Emircan Altıntaş kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı, Balıkesirspor 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

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