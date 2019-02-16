Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Ahmet Taşyürek'in takımı Ümraniyespor ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Ümraniyespor'un gollerini 72. dakikada Leandrinho ve 90'da Emircan Altıntaş kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı, Balıkesirspor 29 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.