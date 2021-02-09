Ümraniyespor - Samsunspor maçı tekrarlanacak mı?

Hakem Ramazan Keleş tarafından kural hatası yapılan Ümraniyespor - Samsunspor maçı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu hafta kararı açıklama yapması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor - Samsunspor maçı tekrarlanacak mı?
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09 Şubat 2021 13:10
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor - Samsunspor maçında yaşanan kural hatasının doğuracağı sonuç bu hafta netlik kazanacak.

Hedef Halk gazetesinin haberine göre; Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'na geçtiğimiz hafta maçla ilgili raporunu gönderdi ve TFF bu hafta kararı açıklayacak.

Karşılaşmanın ya 2-2 tescil edilmesi ya da tekrarlanması yönünde iki karardan birinin uygulanması bekleniyor. Eğer karar Samsunspor'un istemediği yönde, yani 2-2 tescil edilirse, Kırmızı-Beyazlı kulüp Tahkim Kurulu'na başvurabilecek. Sadece Samsun değil, tüm Türkiye skandal maç hakkında verilecek olan kararı merakla bekliyor.



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