Ümraniyespor, Muhammed Mert ile anlaşmaya vardı

Ümraniyespor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Muhammed Mert ile anlaşmaya vardı
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26 Haziran 2023 14:01
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile anlaşmaya vardı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da geçiren Muhammed Mert ile prensip anlaşmasına varmış olup sağlık kontrollerin tamamlanmasının ardından transfer resmiyete kavuşacaktır." denildi.

Muhammed, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Hatayspor ile 3, Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile de 10 maça çıkmıştı.

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