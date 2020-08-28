Ümraniyespor, Moussa Sow'u kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, 34 yaşındaki Moussa Sow'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ümraniyespor, Moussa Sow'u kadrosuna kattı
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28 Ağustos 2020 15:13
TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

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