Ümraniyespor kadrosuna 4 futbolcu kattı

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ve Onur Ayık ile birer, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Anıl Demir ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümraniyespor kadrosuna 4 futbolcu kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2021 23:05
TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncuları Yonathan Del Valle, Onur Ayık ve Tahsin Hacımustafaoğlu ile kaleci Anıl Demir'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, uzun süredir Türkiye'de top koşturan, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı Del Valle ve geçen sezon Tuzlaspor'da oynayan aynı yaştaki Onur Ayık ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezonu Misli.com 3. Lig ekiplerinden Şile Yıldızspor'da geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tahsin Hacımustafaoğlu ve Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda oynayan 24 yaşındaki kaleci Anıl Demir ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

 


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.