Ümraniyespor ile Tuzlaspor 1'er puanı paylaştı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Ümraniyespor ile Tuzlaspor 1'er puanı paylaştı
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07 Kasım 2020 15:29
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, lider Tuzlaspor'u konuk etti. 1-1 beraberlikle sonuçlanan mücadelede Ümraniyespor'un golünü 18. dakikada Honore Gomis kaydetti. Mücadelede eşitliği sağlayan gol ise 21. dakikada Tuzlasporlu Gökcan Kaya'dan geldi.

NAMAĞLUP LİDER TUZLASPOR

Bu sonuçla beraber Tuzlaspor namağlup unvanını sürdürdü ve maç eksiğiyle birlikte zirvedeki yerini korudu. Ümraniyespor ise 13. sırada kendine yer buldu.



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