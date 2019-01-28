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Ümraniyespor iddiasını sürdürüyor!

Spor Toto 1. Ligi'nin 19. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve play-off içinde kalmaya devam etti.

Kaynak: Sporx.com
Ümraniyespor iddiasını sürdürüyor!
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28 Ocak 2019 21:07
Spor Toto 1. Ligi'nin 19. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, 2-1 galip gelerek Süper Lig iddiasını sürdürdü.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Muhammed Gönüllaçar ve 80. dakikada Emircan Altıntaş attı. Adanaspor'un tek sayısı ise 87'de Ahmet Dereli'den geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 34 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 22 puanla 11. sırada kaldı.

Ligde haftaya Ümraniyespor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Afjet Afyonspor deplasmanına gidecek.

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