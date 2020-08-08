Ümraniyespor, Hırvat golcü Zivkovic'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.

Haber; AA
Ümraniyespor, Hırvat golcü Zivkovic'i renklerine bağladı
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08 Ağustos 2020 17:35
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Zivkovic'in son olarak forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attığı aktarıldı.

 




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