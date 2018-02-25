Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçında Ümraniyespor ile Akın Çorap Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Ümraniyespor oldu.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada (penaltı) İbrahim Akdağ kaydetti.
Ligde arka arkaya üç maçını kaybeden Ümraniyespor, bu galibiyetin ardından puanını 44'e yükseltti. Giresunspor 31 puanda kaldı.
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın üç maçlık mağlubiyetlerinin ardından istifa ettiği Akın Çorap Giresunspor, Ümraniyespor maçına Hakan Kurt yönetiminde çıktı. Karşılaşmadan puan alamayan ve arka arkaya ligde beşinci maçını kaybeden Akın Çorap Giresunspor 31 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor, Elazığspor deplasmanına konuk olacak. Akın Çorap Giresunspor, Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Emircan Altıntaş, Cleyton (Dk. 60 Bulut Kaya), Samet Asatekin (Dk. 66 Mucahit Albayrak), Rangelov
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Dodo, Fatih Atik, Murat Gürbüzerol (Dk. 69 Batuhan Altıntaş), Recep Aydın (Dk. 76 Hakan Barış), Carioca (Dk. 46 Dialiba), Almeida
Gol: Dk. 40 İbrahim Akdağ (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 75 Bulut Kaya, Dk. 82 Timur Temeltaş, Dk. 84 Merthan Açıl (Ümraniyespor), Dk. 75 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)
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Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada (penaltı) İbrahim Akdağ kaydetti.
Ligde arka arkaya üç maçını kaybeden Ümraniyespor, bu galibiyetin ardından puanını 44'e yükseltti. Giresunspor 31 puanda kaldı.
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın üç maçlık mağlubiyetlerinin ardından istifa ettiği Akın Çorap Giresunspor, Ümraniyespor maçına Hakan Kurt yönetiminde çıktı. Karşılaşmadan puan alamayan ve arka arkaya ligde beşinci maçını kaybeden Akın Çorap Giresunspor 31 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ümraniyespor, Elazığspor deplasmanına konuk olacak. Akın Çorap Giresunspor, Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Emircan Altıntaş, Cleyton (Dk. 60 Bulut Kaya), Samet Asatekin (Dk. 66 Mucahit Albayrak), Rangelov
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Dodo, Fatih Atik, Murat Gürbüzerol (Dk. 69 Batuhan Altıntaş), Recep Aydın (Dk. 76 Hakan Barış), Carioca (Dk. 46 Dialiba), Almeida
Gol: Dk. 40 İbrahim Akdağ (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 75 Bulut Kaya, Dk. 82 Timur Temeltaş, Dk. 84 Merthan Açıl (Ümraniyespor), Dk. 75 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)
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