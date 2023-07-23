Ümraniyespor golcüsünü açıkladı!

Trendyol 1.Lig'ine düşen Ümraniyespor, Karamoko Bamba ile anlaşmaya vardı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki Fildişi Sahilili santrafor Daouda Karamoko Bamba'yı 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bamba'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Daha önce Altay forması da giyen Bamba, son olarak CSKA Sofya'da oynuyordu.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki Fildişi Sahilili santrafor Daouda Karamoko Bamba'yı 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bamba'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Daha önce Altay forması da giyen Bamba, son olarak CSKA Sofya'da oynuyordu.