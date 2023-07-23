Ümraniyespor golcüsünü açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Daouda Karamoko Bamba ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ümraniyespor golcüsünü açıkladı!
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23 Temmuz 2023 14:51
Trendyol 1.Lig'ine düşen Ümraniyespor, Karamoko Bamba ile anlaşmaya vardı.

 İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki Fildişi Sahilili santrafor Daouda Karamoko Bamba'yı 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bamba'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Daha önce Altay forması da giyen Bamba, son olarak CSKA Sofya'da oynuyordu.

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