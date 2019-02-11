Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ve Ümraniyespor, Giresun Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Ümraniyespor, 40. dakikada Vasilogiannis ile öne geçerken Giresunspor'a 1 puanı getiren gol, 86. dakikada Dauda'dan geldi.Ümraniyespor, bu sonucun ardından 38 puan ile 4. sırada kalırken ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, 22 puanla 15. sırada yer aldı.1. Lig'de 22. hafta maçlarında Giresunspor, Afjet Afyonspor deplasmanına gidecekç Ümraniyespor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.