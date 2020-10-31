Ümraniyespor, Giresun deplasmanında tek golle kazandı!

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Ümraniyespor'u konuk etti.



Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Gökhan Süzen kaydetti.



Ligde 6 maç aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 8'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı. 5 maç aradan sonra mağlubiyetle tanışan ve bir maçı eksik olan Giresunspor ise 11 puanda kaldı ve 8. sırada yer buldu.



Ümraniyespor, gelecek hafta Tuzlaspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.



