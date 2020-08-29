Ümraniyespor, Fransız golcüyü açıkladı!

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Fransız futbolcu Kevin Mayi'i transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA
Ümraniyespor, Fransız golcüyü açıkladı!
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29 Ağustos 2020 16:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız futbolcu Kevin Mayi'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımla 27 yaşındaki santrforun transferi açıklandı. 

Kariyerine ülkesinin Saint-Etienne'de başlayan santrfor, ayrıca Chamois Niortais, Ajaccio, NEC Nijmegen ve Stade Brest 29 takımlarında forma giydi. 

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