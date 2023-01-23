Ümraniyespor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

ÜMRANİYESPOR - FNERBAHÇE: SON DURUM

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK PEDRO

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

ÜMRANİYESPOR'DAN FENERBAHÇE YASAĞI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.Altay; Ferdi, Samet, Szalai, Alioski; Crespo, Arao; Valencia, King, Rossi; Batshuayi.Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Ümraniyespor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi bilet satışı ile ilgili açıklama yaptı. Bu maçta Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışı yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini duyurdu.