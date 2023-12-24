Ümraniyespor evinde 3 puanı rahat aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Ümraniyespor evinde ağırladığı Giresunspor'u 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor evinde 3 puanı rahat aldı
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24 Aralık 2023 17:55
Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Uğur Kaan Yıldız ve 83. dakikada Atalay Babacan, Giresunspor'un golünü 89. dakikada Kasım Alperen Köşker kaydetti.

Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken, Giresunspor ise 9 puanda kaldı.

Ümraniyespor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Giresunspor deplasmanda Bodrumspor'a konuk olacak.

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