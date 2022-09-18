Ümraniyespor'dan VAR ve hakem tepkisi

HangiKredi Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Tayfun Rıdvan Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasındaki bitiricilik sorunlarının 7. haftada 2-1 kaybettikleri Kasımpaşa müsabakasına da yansıdığını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Recep Uçar'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle Albayrak katıldı.



İlk yarıdaki oyundan memnun olmadıklarını ve ikinci yarıya 2 değişiklik yaparak başladıklarını belirten Albayrak, "Maçta 2-0'a kadar sürekli pozisyon bulan taraftık. İlk 7 hafta içinde bitiricilik kısmında istediğimiz seviyeyi bulamadık." dedi.



Ümraniyespor'daki üçüncü sezonlarını yaşadıklarını aktaran Albayrak, "Türkiye'de sürekli oyunu konuşmaya çalışan, oyun dışına çıkmayan, bu tarafıyla takdir edilen, becerebildiğimiz kadarıyla futbola değer katmaya çalışan bir kulüp olmaya çalıştık. Süper Lig'e hep tek farklı skorlarla mağlup olduk. Hep puan alacağımız maçlar oynadık. Maçlarda duran süreleri hep kontrol etmeye çalıştık. Bizim sürelerimizle hakem arkadaşlarımızın süreleri tutarlı değildi. Bizim tek talebimiz futbol oynayabilmek. Alt ligden buraya gelirken en çok skor üreten takımdık. Oyunun süreleriyle alakalı taleplerimiz oluyor. Recep Uçar'ı herkes tanır. Hayatında argo kelime kullanmayan bir insan. Yine sitem etti diye oyundan ihraç edildi. İlk 7 haftada VAR kontrolüne giden pozisyonumuz yok. Her hafta hakem yorumcuları 'Penaltı.' diyor. Bizim pozisyonlarımız VAR'da dahi kontrol edilmiyor. Bir yerde birikim oluyor, duygular yoğun oluyor." diye konuştu.





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