Ümraniyespor'dan VAR tepkisi!

Ümraniyespor Kulübü Başkanı ve resmi hesabı Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'dan VAR tepkisi!
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03 Eylül 2022 00:44
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası VAR'a tepki gösterdi.

Tarık Aksar yaptığı paylaşımda, "Kime VAR? Süper Lig'de oynadığımız 5. haftada lehimize tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı. Emeklerimize yazık." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabı ise boş siyah bir resim görseli paylaşarak tepkisini dile getirdi. Sonrasında bir paylaşımda daha bulunan İstanbul temsilcisi, "5. hafta itibariyle potansiyel Ümraniyespor lehine VAR kontrolü sayısı: 0 (SIFIR)" açıklaması yapıldı.

İşte o paylaşımlar:

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