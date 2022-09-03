Ümraniyespor'dan VAR tepkisi!

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası VAR'a tepki gösterdi.
Tarık Aksar yaptığı paylaşımda, "Kime VAR? Süper Lig'de oynadığımız 5. haftada lehimize tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı. Emeklerimize yazık." ifadelerini kullandı.
Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabı ise boş siyah bir resim görseli paylaşarak tepkisini dile getirdi. Sonrasında bir paylaşımda daha bulunan İstanbul temsilcisi, "5. hafta itibariyle potansiyel Ümraniyespor lehine VAR kontrolü sayısı: 0 (SIFIR)" açıklaması yapıldı.
İşte o paylaşımlar:
Tarık Aksar yaptığı paylaşımda, "Kime VAR? Süper Lig'de oynadığımız 5. haftada lehimize tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı. Emeklerimize yazık." ifadelerini kullandı.
Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabı ise boş siyah bir resim görseli paylaşarak tepkisini dile getirdi. Sonrasında bir paylaşımda daha bulunan İstanbul temsilcisi, "5. hafta itibariyle potansiyel Ümraniyespor lehine VAR kontrolü sayısı: 0 (SIFIR)" açıklaması yapıldı.
İşte o paylaşımlar:
KİME VAR??!
Süper Lig'de oynadığımız 5. haftaya kadar ÜMRANİYESPOR lehine tek bir pozisyon için VAR kontrolü yapılmadı.
Emeklerimize Yazık… pic.twitter.com/QYXjyjLQWg
— Tarık AKSAR (@TarikAksar) September 2, 2022
pic.twitter.com/W5j5NZjn43
— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) September 2, 2022
5. hafta itibariyle potansiyel Ümraniyespor lehine VAR kontrolü sayısı: 0 (SIFIR). pic.twitter.com/HAgDLya6rz
— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) September 2, 2022
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