Ümraniyespor'dan Galatasaray cevabı ve yabancı hakem talebi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un hakem hataları yapılan Anadolu takımlarını GS TV'ye davet çağrısına Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar yanıt verdi.



"GS TV'YE ÇIKMAM GEREKMİYOR!"



Süper Lig ekibinin başkanı, Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Biz bu konuda cesur adımları ilk başta attık. Hakları yenmeye başlayan diğer kulüpler sonradan konuşmaya başladı. Ümraniye'nin hakem hataları yüzünden 9 puanı gitti. Bunu ben söylemiyorum, hakem otoriteri, spor adamları söylüyor. Ümraniye lehine hakemler 1 kez dahil VAR'a gitmediler. Hep aleyhimize gittiler. Ümraniye'nin haklarını korumam için GS TV'ye çıkmam gerekmiyor. Kendi sosyal medya kanallarımızdan kendimizi savunuyoruz." dedi.



"YABANCI HAKEM OLSUN, İLK SÖYLEDİK"



Ayrıca Tarık Aksar "Yabancı hakem kesinlikle kullanılmalı. Süper Lig'i yöneten hakem 28 olması lazım. 23 hakem olmasına rağmen, 22 hakemle gidiliyor ve çok başarılı değiller. Yönettikleri maçlardan görüyoruz. Özellikle VAR hakemleri daha kötü. Biz yabancı hakem olabileceğini ilk söyleyen kulübüz. 22 hakem var ve senelerdir aynı hakemler maçları yönetiyor. 38 hakem olsun ve her hafta hakemler değişsin. Aynı takıma bir ayda 3 defa aynı hakem gelmesin. Bunun değişeceğini düşünüyorum. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi güzel adımlar attı. Ama hakemler oldukları yerde sayıyorlar, kendilerini geliştiremiyorlar. VAR sistem olarak güzel ama içeride oturanlar kötü. Sistemle bir sıkıntımız yok, VAR hakemlerinin yanlış kararları var. Yoksa sistem oturdu ama yönetenler yanlış yönetiyor. Bunun düzelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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