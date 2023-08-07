Ümraniyespor'da Tarık Aksar'dan istifa kararı

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Aksar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sizlere, 4 yıldır gururla hizmet ettiğim Ümraniyespor Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı bildirmek istiyorum. Bu kararı almamda, kulübümüzün 84 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma onurunu yaşadığımız günden bu yana geçen süre boyunca maddi ve manevi olarak büyük bir yorgunluğa ulaşmam etkili olmuştur." ifadelerini kullandı.



Başkanlığı döneminde kendisine destek olan herkese teşekkür eden Aksar, şunları kaydetti:



"Bir büyük teşekkür de Ümraniyespor camiasına etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güven ve desteğiniz için müteşekkirim. Bu süreçte birlikte yaşadığımız anılar, benim için unutulmaz olacak. Ümraniyespor'a olan bağlılığım her zaman devam edecek ve gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip edeceğim. Kongre sürecine yönelik bilgilendirme kulübümüzün resmi sayfaları tarafından yapılacaktır. Hakkınızı helal edin."



