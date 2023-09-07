Ümraniyespor'da flaş ayrılık gerçekleşti

Ümraniyespor'da, Mustafa Er dönemi sona erdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'da flaş ayrılık gerçekleşti
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07 Eylül 2023 14:41
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Mustafa Er'in görevine son verdi.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mustafa Er ile yollarını ayırmış bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

Ümraniyespor, Mustafa Er'i geçen sezonun ikinci yarısında göreve getirmişti. Kırmızı-beyazlı kulüp, 1'inci Lig'de geride kalan 4 maçta aldığı 2 puanla ligde 17'nci sırada yer alıyor.

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