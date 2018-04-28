Ümraniyespor Çaykur Rizespor maçı canlı hangi kanalda? Ümraniyespor Çaykur Rizespor canlı yayını

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Ümraniyespor-Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

28 Nisan 2018 03:06
Ümraniyespor Çaykur Rizespor maçı canlı hangi kanalda? Ümraniyespor Çaykur Rizespor canlı yayını
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 33. haftasında Ümraniyespor-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

ÜMRANİYESPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında oynanacak Ümraniyespor-Çaykur Rizespor maçı naklen yayınlanacak.

28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Haber ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor maçı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Haber ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
ÜMRANİYESPOR-RİZESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


TFF 1. LİG'DE 28. HAFTA SONUÇLARI

16.03.2018 18:00 ADANA DEMİRSPOR 0 - 1 ÜMRANİYESPOR
17.03.2018 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 3 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
17.03.2018 13:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 ADANASPOR A.Ş.
17.03.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 0 - 6 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
17.03.2018 15:30 ALTINORDU A.Ş. 2 - 1 DENİZLİSPOR
18.03.2018 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 5 - 4 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
18.03.2018 13:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 0 - 1 İSTANBULSPOR A.Ş.
18.03.2018 15:30 SAMSUNSPOR 0 - 0 BOLUSPOR
18.03.2018 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 0 ESKİŞEHİRSPOR

TFF 1. LİG'DE 29. HAFTA SONUÇLARI

31.03.2018 13:00 ÜMRANİYESPOR 2-1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31.03.2018 15:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 0-0 ALTINORDU A.Ş.
31.03.2018 15:00 BOLUSPOR 2-0 GAZİANTEPSPOR
01.04.2018 13:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 8-1 GRANDMEDICAL MANİSASPOR
01.04.2018 15:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 2-3 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
01.04.2018 18:00 ESKİŞEHİRSPOR 1-3 BALIKESİRSPOR BALTOK
01.04.2018 18:00 DENİZLİSPOR 3-1 MKE ANKARAGÜCÜ
02.04.2018 18:00 ADANASPOR A.Ş. 2-1 SAMSUNSPOR
02.04.2018 18:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1-0 ADANA DEMİRSPOR

TFF 1. LİG'DE 30. HAFTA SONUÇLARI

07.04.2018 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 3 ADANASPOR A.Ş.
07.04.2018 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 1 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
07.04.2018 15:00 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 2 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
07.04.2018 15:00 ADANA DEMİRSPOR 2 - 1 GRANDMEDICAL MANİSASPOR
08.04.2018 13:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 - 1 ESKİŞEHİRSPOR
08.04.2018 13:00 BOLUSPOR 2 - 0 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
08.04.2018 15:30 SAMSUNSPOR 0 - 0 İSTANBULSPOR A.Ş.
08.04.2018 18:00 ALTINORDU A.Ş. 1 - 2 ÜMRANİYESPOR
09.04.2018 18:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 2-1 DENİZLİSPOR

TFF 1. LİG'DE 31. HAFTA SONUÇLARI

13.04.2018 18:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 4 - 0 GAZİANTEPSPOR
14.04.2018 13:00 DENİZLİSPOR 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14.04.2018 15:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 ALTINORDU A.Ş.
14.04.2018 15:00 ÜMRANİYESPOR 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
15.04.2018 13:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 2 - 1 ADANA DEMİRSPOR
15.04.2018 13:00 ESKİŞEHİRSPOR 5 - 0 SAMSUNSPOR
15.04.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 1 - 6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15.04.2018 18:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1 - 0 BALIKESİRSPOR BALTOK
16.04.2018 18:00 ADANASPOR A.Ş. 2-3 BOLUSPOR

TFF 1. LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ

28.04.2018 15:30 DENİZLİSPOR - GAZİANTEPSPOR
28.04.2018 15:30 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BALIKESİRSPOR BALTOK
28.04.2018 15:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
28.04.2018 15:30 ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU A.Ş.
28.04.2018 15:30 İSTANBULSPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.
28.04.2018 15:30 ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR
28.04.2018 15:30 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - SAMSUNSPOR
28.04.2018 15:30 ÜMRANİYESPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.04.2018 15:30 GRANDMEDICAL MANİSASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı! Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı!
Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı Fenerbahçe

Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı
Maç saatinde Beşiktaş'tan flaş açıklama! Beşiktaş

Maç saatinde Beşiktaş'tan flaş açıklama!
Aykut Kocaman'dan olay sözler Fenerbahçe

Aykut Kocaman'dan olay sözler
Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı! Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım'dan 'Muz' mesajı!
Osman Aşkın Bak: ''2024'e hazırız'' Futbol

Osman Aşkın Bak: ''2024'e hazırız''
Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi! Beşiktaş

Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!
Fenerbahçe - Beşiktaş oynanamadı, Beşiktaş maça çıkmadı! Fenerbahçe

Fenerbahçe - Beşiktaş oynanamadı, Beşiktaş maça çıkmadı!
PSG'ye sakatlık şoku! Sezonu kapattı... P. St Germain

PSG'ye sakatlık şoku! Sezonu kapattı...
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe - Beşiktaş oynanamadı, Beşiktaş maça çıkmadı!
2

Yarıda kalan derbi öncesi Beşiktaş, toplantıya katılmadı
3

TFF'den mahkemeye "Terim mağdur değil, tazminat alamaz"
4

Aykut Kocaman'dan olay sözler
5

Fenerbahçe sahaya çıkmak zorunda mı?
6

Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!

7

Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer oluyor!
8

Adebayor'dan Skrtel örneği ve Cengiz yorumu
9

Galatasaray ile resmi sözleşme imzaladı
10

Mustafa Cengiz'den Nagatomo sorusuna flaş cevap
yukarı ok