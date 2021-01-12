Ümraniyespor, Bosna Hersekli Vrsayevic'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Avdija Vrsayevic'i kadrosuna kattı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015 yılından beri ülkemizde top koşturan sağ bek Avdija Vrsajevic ile anlaşmaya varmıştır. Vrsajevic'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı beyazlı formamız ile nice başarılı maçlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Vrsajevic, bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Savunmanın sağında görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yıllarında Ankaraspor'da forma giymişti.







