Haber Tarihi: 22 Nisan 2023 18:11 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 18:11

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı canlı ize! Şifresiz Ümraniyespor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 canlı izle

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı canlı ize! | Ümraniyespor-Beşiktaş maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Ümraniyespor-Beşiktaş maçının kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele 22 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Peki Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı canlı ize! Şifresiz Ümraniyespor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 canlı izle
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Süper Lig'de ilk iki mücadelesi veren Beşiktaş, 31. haftada küme düşme hattındaki Ümraniyespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaan galip ayrılıp Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde... 

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk 11'ler

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal Kayra, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç saat beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Ümraniyespor ile Beşiktaş zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Yeni teknik direktörüyle ilk maçı

Ligin 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'la yollar ayrılırken, Beşiktaş maçı öncesinde Mustafa Er'le anlaşma sağlandı.

Geride kalan 28 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Sackey dönüyor

Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey, maçta takımdaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
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