Ümraniyespor Beşiktaş izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ümraniyespor Beşiktaş form durumları



Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avanou, Geraldo, Mrsic, Sekidika, Umut NayirMert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Cenk, Maxim, Ghezzal, AboubakarBeşiktaş'ta Cenk Tosun, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Ümraniyespor'da ise sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.Ümraniyespor'un kesinlikle küçümsenmemesi gereken biri takım olduğuna vurgu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adam değişikliğinin takıma ayrı bir hava getirebileceğini dile getirdi. Öğrencileriyle yaptığı maç toplantısında, "Dikkat edelim, baş ağrısı olmasın" diye konuşan siyah-beyazlı çalıştırıcının, böylesi maçların her zaman tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı. Avrupa yolunda her karşılaşmanın çok önemli olduğunu, bu nedenle riske girilmeyeceğini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, arkalarında kendilerini yakından takip eden bir takım olduğunu ifade etti. Güneş, ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe'yi bile yakalama şanslarının bulunduğunu anlatarak, "Biz her maçımızı kazanıp yolumuza bakalım. Gerisini onlar düşünsün" dedi.Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'de forma giymeye başlayan, attığı gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da Milli Takım'a kadar yükselen Cenk Tosun, 1 maç sonra formasına yeniden kavuşuyor. Giresunspor mücadelesinde sakatlık yaşayan golcü futbolcu, tedbir amaçlı Trabzonspor maçında forma giymemişti. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Cenk'in Ümraniye maçında kadroda olması bekleniyor. Ancak milli golcü ile ilgili büyük bir endişe var. Giresunspor maçında kasığından sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı. Başarılı futbolcu, deplasmanda oynanacak müsabakada Vincent Aboubakar'la birlikte takımın en önemli hücum silahı olarak görev başında olacak. Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, Ümraniyespor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik ekibin bundan dolayı Cenk'i özellikle uyardığı ve kart görecek hareketlerden kaçınmasını istediği belirtildi.