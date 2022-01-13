Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada; Atakan Üner'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.



Ümraniyespor'un açıklaması şu şekilde;



"Hoş geldin Atakan!



Kulübümüz Beşiktaş'tan Atakan Üner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atakan'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz."



BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA



Beşiktaş da Atakan Üner için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.





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