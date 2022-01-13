Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada; Atakan Üner'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.
Ümraniyespor'un açıklaması şu şekilde;
"Hoş geldin Atakan!
Kulübümüz Beşiktaş'tan Atakan Üner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atakan'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA
Beşiktaş da Atakan Üner için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada; Atakan Üner'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.
Ümraniyespor'un açıklaması şu şekilde;
"Hoş geldin Atakan!
Kulübümüz Beşiktaş'tan Atakan Üner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atakan'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA
Beşiktaş da Atakan Üner için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.