Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiraladı

Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Atakan Üner'in kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiraladı
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13 Ocak 2022 15:22
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Atakan Üner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada; Atakan Üner'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Ümraniyespor'un açıklaması şu şekilde;

"Hoş geldin Atakan!

Kulübümüz Beşiktaş'tan Atakan Üner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atakan'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA

Beşiktaş da Atakan Üner için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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