Ümraniyespor'a Yunan golcü!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Yunan forvet oyuncusu Viktor Klonaridis'i kadrosuna kattı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Klonaridis, geçen sezon Yunanistan'da Atromitos formasıyla toplam 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Klonaridis, geçen sezon Yunanistan'da Atromitos formasıyla toplam 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.