Ümraniyespor'a Yunan golcü!

Transfer çalışmalarını sürdüren 1.Lig ekibi Ümraniyespor, Yunan golcü Viktor Klonaridis'i transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Ümraniyespor'a Yunan golcü!
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23 Temmuz 2023 17:49
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Yunan forvet oyuncusu Viktor Klonaridis'i kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Klonaridis, geçen sezon Yunanistan'da Atromitos formasıyla toplam 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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