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Ümraniye'den Hatay'a ağır çelme!

Hatayspor ve Ümraniyespor, Hatay Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Ümraniye'den Hatay'a ağır çelme!
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04 Kasım 2018 15:25
Spor Toto 1. Lig'in11. haftasında Hatayspor ve Ümreniyespor karşı karşıa gelirken, konuk ekip Ümraniyespor Leandrinho'nun golü ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Leandrinho, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Ümraniyespor adına golü bulurken, bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Ümreniyespor, 19 puanla ligde 5. sıraya çıkarken, Hatayspor ise 15 puan puanla 11. sırada kendine yer buldu.

Ev sahibi Hatayspor, gelecek hafta Afyonspor'un konuğu olacak.

Ümraniyespor ise evinde Altınordu'yu ağırlayacak.

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