Ümraniye'den Hatay'a ağır çelme!

Spor Toto 1. Lig'in11. haftasında Hatayspor ve Ümreniyespor karşı karşıa gelirken, konuk ekip Ümraniyespor Leandrinho'nun golü ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Leandrinho, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Ümraniyespor adına golü bulurken, bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Ümreniyespor, 19 puanla ligde 5. sıraya çıkarken, Hatayspor ise 15 puan puanla 11. sırada kendine yer buldu.
Ev sahibi Hatayspor, gelecek hafta Afyonspor'un konuğu olacak.
Ümraniyespor ise evinde Altınordu'yu ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Leandrinho, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Ümraniyespor adına golü bulurken, bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Ümreniyespor, 19 puanla ligde 5. sıraya çıkarken, Hatayspor ise 15 puan puanla 11. sırada kendine yer buldu.
Ev sahibi Hatayspor, gelecek hafta Afyonspor'un konuğu olacak.
Ümraniyespor ise evinde Altınordu'yu ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın