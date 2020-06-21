Ümraniye'de sonuç ilk yarıda belli oldu!

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Karagümrük, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Ümraniye'de sonuç ilk yarıda belli oldu!
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21 Haziran 2020 19:27
TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Karagümrük'ü konuk etti.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karagümrükspor, 39. dakikada Fatih Kuruçuk ile öne geçti ancak sevinci 1 dakika sürdü. Ümraniyespor'da 40. dakikada sahneye çıkan Ajdin Hasic, skora eşitliği getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

Üst üste 3 maçtır kazanamayan Ümraniyespor, puanını 41 yaptı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. Son 5 maçta 4. beraberliğini alan Karagümrük ise 44 puanla 6. sırada yer buldu.

Ümraniyespor, gelecek hafta Akhisarspor deplasmanına gidecek. Karagümrükspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



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