Ümraniye'yi Süper Lig heyecanı sardı

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Ümraniyespor'da, semtin uzun yıllardır kurduğu Süper Lig hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.



Belediye ve kulüp başkanından teknik heyetine, esnafından taraftarına kadar herkes yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlattı.



Kendilerinin de desteğiyle Ümraniye'de çok güzel bir ruh oluştuğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "1960'ta Ümraniye'de doğan biri olarak Ümraniye'nin bu başarı hikayesine film bile çekilebilir. Emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Recep hocamız, Tarık başkanımız, futbolcularımız ve burada çalışan kardeşlerimizle hakikaten bir ruh içerisinde 3 senedir önemli bir atılım yaptık. Daha evvelde çok güzel hizmetler oldu. Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) çıkarak ciddi bir şekilde buralara geldik." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'e çıkmanın önemine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Gençlerimizin futbola ilgi ve alakası tüm dünyada olduğu gibi Ümraniye'de de çok fazla. Burada 120 bine yakın genç var. Altyapılarımızı iyi geliştirerek ciddi şekilde futbolcu yetiştirmemiz lazım. Yabancıya ihtiyacın bir ölçüde kalması gerekir. Bundan sonraki hedefin böyle olacağını düşünüyorum. Kulüp başkanımız ve hocalarımız da böyle düşünüyorlar, bunu biliyorum. Onun için Ümraniye'miz bundan sonra altyapısına daha fazla ağırlık verecektir, Süper Lig'de başarılarının devamını diliyorum."



Kulübün fiziki şartlarının düzelmesi gerektiğini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Yıldırım, şunları aktardı:



"Daha önceki iktidarlar döneminde stadımız bir çöplüktü ve çöplükte ciddi şekilde büyük bir patlama ile 39 kişi rahmetli olmuştu. 8-9 kişinin de hala cesetleri bulunamadı. Biz burada bir spor köyü projesi düşündük. Onu Cumhurbaşkanımıza arz ettik, çok beğendiler. İnşallah onları etap etap tamamlamış olacağız. Stadımızı yenileyeceğiz. İnşallah 10-15 bin kişi arasında altyapısıyla da uygun, 7-8 tane sahanın birlikte olacağı, her türlü antrenmanların görüleceği önemli bir çalışma yapacağız. Ümraniye'yi o zaman daha üst bir seviyeye çıkarmış olacağız. Ümraniye'de bu potansiyel var. Ümraniye'mizde hakikaten futbola ilgi var. İnanıyorum ki Ümraniyeli kardeşlerimiz bu stadı doldurarak bundan sonra çok keyifli maçlar izleyecekler."



İsmet Yıldırım, hem Ümraniye'den hem de Ümraniye dışından çok olumlu tepkiler aldıklarını da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bir ilçe takımımızın Süper Lig'e çıkması önemli bir durum. Ümraniye esnafı çok memnun. Gençlerimizden Ümraniyespor'umuzun maçlarını takip etmelerini istiyoruz. Bizim de onlara yardımcı olacaklarımızı biliyorlar. Seyircisiz lig olmaz. Tüm Ümraniyelileri bu coşkuya çağırıyorum. Stat için projeleri çiziyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Spor bakanımızla görüştüm. Bu çalışmaları onların da bilgi görüş ve talimatlarıyla en hızlı şekilde yapmaya gayret edeceğiz."



Tarık Aksar: "Hiçbir başkan Süper Lig'e çıkmamazlık yapmaz"



Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, TFF 1. Lig'de her başkanın hedefinin Süper Lig olduğunu dile getirdi.



İlçe takımlarının Süper Lig'e çıkmasının doğru olmadığı yönünde kendilerine sezon boyunca baskı yapıldığını vurgulayan Aksar, "Burada 3 yıldır başkanım. Geldiğim günden beri kendi ilçemiz dahil 'siz çıkmak istiyor musunuz', 'gerçekten çıkacak mısınız', 'son günlerde maçları bırakıyorsunuz' gibi ifadeler söylendi. Hiçbir başkan Süper Lig'e çıkmamazlık yapmaz. Herkesin hedefi Süper Lig'e çıkmaktır. Ben de geldiğim günden beri bunu istedim. İlçe takımı olduğumuz için çoğu yerden baskı görüyorduk, algı oluşturuluyordu, 'Ümraniye semt takımı, 7. takım olacak. Ne işi var' deniyordu. Biz iyi oynuyorsak, minimum rakamlarla bu takımı bir yere getirdiysek bunu hak etmişiz demektir. Hak etmişiz ki şampiyon olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Ümraniye'nin 51 ilden daha fazla nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Aksar, şöyle konuştu:



"Makus kaderimizi yendik. Bu şampiyonluğun ne zamandır özlemini çekiyorduk. Uzun yıllardır bu ligde 'tamam bu iş bitti' dediğimiz anda bir şeyler oldu Allah nasip etmedi çıkamadık. Şükür bu dönem nasip oldu. Ümraniyespor'un makus kaderini yenerek Süper Lig'e çıkarttık. Ümraniye hep çöplüğüyle, sapığıyla, ceza eviyle anılan varoş bir ilçe olarak görüldü. Hep öteki olarak gördüler. Biz mücadele ettik, Süper Lig'e çıktık. Artık tek hedefimiz burada kalmak. Eksiklerimiz elbette var. Bunu da en kısa zamanda bitireceğiz. Stadımızı Süper Lig kriterlerine uyarlayacağız. Belediye başkanımız İsmet Yıldırım'ın da bize büyük destekleri var, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar."



Stat yapımını en kısa sürede tamamlayacaklarını anlatan Aksar, şunları kaydetti:



"Projeleri, zemin etütleri bitti. Önümüzdeki günlerde kısmet olursa aynı anda 3 bölgeden stadı yapmaya başlayacağız ve 3-4 ay içinde bitirmeye çalışacağız. Eğer yetişmeyecek gibi olursa standartlara uyduracağız ve diğer taraftan stat yapılmaya devam edecek. Yapıma aynı anda U biçiminde 3 yerden başlanacak. İsmet bey, Nef stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı gibi statların mimarıdır. Bu işi çok iyi biliyor. Şu an kazmayı vurma aşamasındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Spor Bakanımız buraya geldiler, araştırdık. Kale arkasındaki gaz salınımı 0'a gelmiş vaziyette. Şu an orada çalışmalarımızı yapabiliriz."



"Ben görev adamıyım"



Tarık Aksar, kendisine verilen görevi layıkıyla yapmayı amaçladığını belirtti.



Şampiyonluğa çok emek verildiğini aktaran Aksar, "Ben görev adamıyım. Almış olduğum işi en güzel, en layık şekilde yapmaya çalışırım. 1. Lig'de uyguladığımız taktiği Süper Lig'de de uygulayacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bu işin güzel tarafı Süper Lig'de kalıcı olmak. Ben bunun tersini de düşünüyorum. O yüzden gelecek rakamlara göre takım oluşturacağız. Allah göstermesin düştüğümüzü farz edelim borçsuz düşeceğiz. Şu an nasıl borcumuz yok o günde olmayacak. İlk hedefimiz ligde kalmak. Düşersek yeniden çıkmaya hazır bir takım olarak hazır olacağız." şeklinde görüş belirtti.



Teknik direktör Recep Uçar'ın Ümraniye'nin yetiştirdiği bir değer olduğunu söyleyen Aksar, uzun vadede UEFA kupalarına katılma hedeflerinin de bulunduğunu aktardı.



Aksar, "Notlarını aldığımız, takip ettiğimiz oyuncular var. Bunlarla görüşmeye başladık. 8-10 takviyemiz olacak. Bu sene 27 oyuncumuz vardı ama bu işi 14 adamla götürdük. Bu kadroyu 20'ye çıkarabilirsek hem kalıcı olur hem de yukarılara oynarız. Hemen hemen her pozisyona oyuncu almaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Recep Uçar: "Böyle bir hikayeye imza atmak gurur verici"



Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, başardıkları şampiyonluktan gurur duyduklarını söyledi.



İlk teknik adamlık deneyimini yaşadığını hatırlatan Uçar, "Kendi doğduğum, büyüdüğüm, futbol oynadığım takımda böyle bir hikayeye imza atmak gurur verici. Hayatımın en değerli hikayelerinden biri. Bu hikayeyi burada kapatmadım. Bu hikayenin kalan kısmını da açıkçası yazmak istiyorum. Ümraniyespor'un teknik direktörü olarak söylemiyorum bunu sadece. Bu hikaye çok değerli bir hikaye. Yarıştığınız takımlar arasında bütçe olarak 12. 13. sıradasınız. Büyük şehir takımları arasında başarıya ulaşmak çok değerli. Medya, taraftar gücü, camia gücü stat kalitesinden tutun yarıştığınız takımların gerisinde olup bir şeyler başarabilmek çok değerli. Burada güzel bir hikaye var." yorumunda bulundu.



Süper Lig'de başarılı olmak ve farklı mecralarda boy gösterebilme hedeflerinin de bulunduğunun altını çizen Uçar, şu ifadeleri kullandı:



"Oluşturulan bir yapı, geliştirilen bir oyun, doğru planlama ve doğru organizasyon neticesinde 1'inci haftadan 34'üncü haftaya kadar ilk 2'nin hiç dışına çıkmadan geldiğimiz noktada, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen bir Ümraniyespor olarak mutlu biten bir hikaye. Birçok yönden de değerli bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'e şu an itibarıyla eksiklerimiz fazla. Stadımızda tesislerimizde eksikler var, onların giderilmesi var. Kadro planlaması yapılandırılması anlamında çalışmalarımız başladı. Ufak ufak neler yapmamız gerekiyor, nasıl bir kadro nasıl bütçelerle nasıl bir takım oluşturup nasıl yarışacağımız konusunda ciddi ciddi çalışmaya başladık. Umarım arzu ettiğimiz şekilde de istediğimiz gibi bu çalışmaları neticelendiririz."



Ümraniyespor'un gelir gider dengesiyle yönetilen nadir kulüplerden olduğunu aktaran Uçar, "Kendi ekonomik koşullarımızda yapabildiğimizin en iyisini yaparak kurabildiğimiz en iyi takımı kurup yarışa dahil olmak istiyoruz. Pozisyonlarla alakalı şu an konuşmak çok erken ama birçok pozisyona çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Başkan Tarık Aksar'ın yola kendisiyle devam etme düşüncesine teşekkür eden Uçar, Ümraniyespor'un gerçekçi hedefinin Süper Lig'de kalmak olacağını kaydetti.



Esnaf ve taraftar görüşleri



Ümraniyespor taraftarlarından Halil İbrahim Narkoz, şampiyonluktan çok mutlu olduklarını ve ilçede büyük bir coşku yaşandığını ifade etti.



İlçe esnaflarından Bülent Çetinkaya, "Ümraniyespor'umuz şampiyon oldu. 30 senedir burada yaşıyorum, amatörde bile maçlara giderdik. Takımımız 6 yılda süper lige çıktı. Bundan çok memnunuz. Yönetimimize, teknik ekibimize, belediye başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olacağız. Taraftar olarak çok mutluyuz. Ümraniye'ye bayram havası geldi." ifadelerini kullandı.



Esnaf Serdar Çetin ise, "Şampiyonluk bizi çok gururlandırdı. Maçların burada oynanmasını rica ediyoruz. Takımın arkasında olmak için desteklemek adına burada oynamalarının daha verimli olacağını düşünüyorum. Bizim için çok heyecan verici dakikalar oldu, semtin havası değişti. Semtimiz bayraklarla süslendi. Takımımız kattığı heyecan semtimize de bulaştı. Bu coşkulu kutlamalar da güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.





