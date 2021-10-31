Ümraniye, Tuzla'yı 90+5'te yıktı!

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 90+5'te gelen golle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniye, Tuzla'yı 90+5'te yıktı!
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31 Ekim 2021 15:38
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor, bir başka İstanbul ekibi Tuzlaspor'u ağırladı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'un ilk golünü 6. dakikada Idrissa Camara, Tuzlaspor'un golünü ise 16. dakikada Sedat Şentürk kaydetti.

İlk yarısı eşitlikle sonuçlanan mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren gol 90+5'te Stefano Napoleoni'den geldi.

Bu sonucun ardından zirvedeki yerini sağlamlaştıran Ümraniye puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Tuzlaspor ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Yıldırım, Seyfettin Ünal

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk. 62 Napoleoni), Del Valle (Dk. 80 Mrsic), Camara

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 78 Gökhan Akkan), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Diack), Tayfun Aydoğan, Sedat Şahintürk (Dk. 90+4 Onat Kutay Kurt), Ahmet Yazar (Dk. 86 Emre Can), Safa Kınalı (Dk. 78 Valente)

Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 90+5 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 16 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Serkan Göksu, Dk. 90+6 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)



 


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