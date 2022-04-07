Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in kuralları ortaya çıkmaya başladı. Futbolculara yoğun tempoda antrenman yaptıran Fransız teknik adam, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde de oldukça disiplinli bir atmosfer sağladı. Futbolcuların antrenmana 1,5 saat önce gelmesini isteyen Ismael, geç kalanı para cezasına çarptıracak. İdman maçlarında gol yiyen takım ceza şınavı çekiyor. Antrenmanların hepsi gün gün kayıt altında tutuluyor. Ismael odasında antrenman kayıtlarını bile izliyor.



MAHREMİYET ÖNEMLİ



Takım olgusunun ön plana çıkarılması ve futbolcuların iletişimlerinin güçlenmesi için tesislerdeki yemeklerde cep telefonu ve müzik kulaklığı kullanılmıyor. Valerien Ismael, antrenmanların takımın mahremi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden antrenman günlerinde futbolcuların yakınlarının tesislere girmesi yasak. Ayrıca saha dışı alışkanlıklarına da dikkat eden Ismael, sakatlıklara karşı futbolcuların riskli hobiler edinmemesi yönünde uyarılarda bulunurken özellikle scooter kullanımına yasak getirdi.



"AKILLI OLUN!"



Valerien Ismael antrenmanlarda üç konuya ağırlık veriyor. Özellikle pozisyon alma, pres ve fiziksel çalışmalar yaptıran Fransız teknik adam, "Saha içinde akıllı olmanızı istiyorum. Top bizdeyken de sürekli alan kontrolü yaparsanız rakibe oyun kurma şansı vermezsiniz" diyerek oyuncularını uyarıyor.



