Ümmü Kiraz Almanya'da ikinci oldu

Milli atlet Ümmü Kiraz, Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nda ikinci sırayı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümmü, 21 kilometrelik Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nu 1.13.49'luk dereceyle tamamladı.
Milli atlet, Alman Alina Reh'in ardından maratonu ikinci sırada bitiren isim oldu.
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümmü, 21 kilometrelik Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nu 1.13.49'luk dereceyle tamamladı.
Milli atlet, Alman Alina Reh'in ardından maratonu ikinci sırada bitiren isim oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın