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Ümmü Kiraz Almanya'da ikinci oldu

Milli atlet Ümmü Kiraz, Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nu ikinci sırada bitirdi.

Kaynak: AA
Ümmü Kiraz Almanya'da ikinci oldu
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08 Ekim 2018 12:30
Milli atlet Ümmü Kiraz, Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nda ikinci sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümmü, 21 kilometrelik Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nu 1.13.49'luk dereceyle tamamladı.

Milli atlet, Alman Alina Reh'in ardından maratonu ikinci sırada bitiren isim oldu.

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