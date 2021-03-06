Ümit'lerin kapışmasında puanlar paylaşıldı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Ankaraspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Menemenspor'u ağırladı.
Ümit Özat'ın çalıştırdığı Ankaraspor, Ümit Karan'ın çalıştırdığı Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.
Ankara ekibinin golü 16. dakikada Basit Umar'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise 90 + 3. dakikada İsmail Haktan Odabaşı kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Ankaraspor 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 27 puanla 12 .sıraya yükseldi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tekin Özübir, Mustafa Candemir Tabak
Nesibe Aydın: Snytsina 11, Büşra Akgün 3, Peddy 19, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 6, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 11, Simon 17, Zeynep Koral 3
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 5, Wheeler 8, Jovanovic 13, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 8, Defne Melissa Paylar 3, İpek Garip 2
1. Periyot: 28-5
Devre: 51-19
3. Periyot: 78-36
Ümit Özat'ın çalıştırdığı Ankaraspor, Ümit Karan'ın çalıştırdığı Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.
Ankara ekibinin golü 16. dakikada Basit Umar'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise 90 + 3. dakikada İsmail Haktan Odabaşı kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Ankaraspor 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 27 puanla 12 .sıraya yükseldi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tekin Özübir, Mustafa Candemir Tabak
Nesibe Aydın: Snytsina 11, Büşra Akgün 3, Peddy 19, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 6, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 11, Simon 17, Zeynep Koral 3
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 5, Wheeler 8, Jovanovic 13, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 8, Defne Melissa Paylar 3, İpek Garip 2
1. Periyot: 28-5
Devre: 51-19
3. Periyot: 78-36