Ümit'lerin kapışmasında puanlar paylaşıldı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında düşme hattındaki Ankaraspor, konuk ettiği Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümit'lerin kapışmasında puanlar paylaşıldı
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06 Mart 2021 18:01
TFF 1. Lig'in 25. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Ankaraspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Menemenspor'u ağırladı.

Ümit Özat'ın çalıştırdığı Ankaraspor, Ümit Karan'ın çalıştırdığı Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ankara ekibinin golü 16. dakikada Basit Umar'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise 90 + 3. dakikada İsmail Haktan Odabaşı kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 16'ya yükselten Ankaraspor 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 27 puanla 12 .sıraya yükseldi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tekin Özübir, Mustafa Candemir Tabak

Nesibe Aydın: Snytsina 11, Büşra Akgün 3, Peddy 19, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 6, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 11, Simon 17, Zeynep Koral 3

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 5, Wheeler 8, Jovanovic 13, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 8, Defne Melissa Paylar 3, İpek Garip 2

1. Periyot: 28-5

Devre: 51-19

3. Periyot: 78-36



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