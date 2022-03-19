Ümit Şengül: "Kazandığımız için mutluyuz"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da, teknik sorumlu Ümit Şengül maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Şengül: 'Kazandığımız için mutluyuz'
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19 Mart 2022 17:03
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını 2-0 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımlarındaki sakat oyuncular nedeniyle Yeni Malatyaspor karşısında oyun düzeninde değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ümit Şengül, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncuların yerlerini değiştirmek zorunda kaldık. Bu da takımın temposunu, arzusunu ve isteğini düşürdü. Her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz. Maçı kazanıp ligde rahat konuma geldik. Bundan sonra daha üst sıraları yakalamak için mücadele edeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz, sakat oyuncularımızın da dönmesi ile tekrar galibiyet serisine dönmek istiyoruz."

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