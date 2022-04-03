Ümit Şengül: "Her maçı kazanmaya talibiz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 2-1'lik Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Ümit Şengül: 'Her maçı kazanmaya talibiz'
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03 Nisan 2022 16:25
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, oyuncularıyla gurur duyduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, kazanmak istediklerini maçın her anında gösterdiklerini belirtti.

Eksik kalmanın kendilerini sendelettiğini vurgulayan Şengül, şunları aktardı:

"10 kişi kalmamıza rağmen ilk yarı rakipten fazla koştuk, geri düşmemize rağmen golü bulduk. Yüzde 58 topla oynadık. Oyuncularımız iyi çalışıyor, istekli ve arzulu oynuyorlar. Eksik de kalsak sistemimizi uygulamaya çalışıyorlar. Oyuncu grubumuzla ne kadar gurur duysak azdır. 11 puandan 41 puana çıktık geldiğimizden beri. Ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak istiyoruz. Her maçı kazanmaya talibiz."

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