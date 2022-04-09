Ümit Şengül: "Çok kötü bir günümüzdeydik"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Şengül: 'Çok kötü bir günümüzdeydik'
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09 Nisan 2022 18:20
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, maçın ardından konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getirerek, "Kazanmayı çok istiyorduk. Maçın 15. dakikasından sonra rakip biraz daha üstünlük kurdu. İsteğimiz cevabı veremedik. Çünkü çok kötü bir günümüzdeydik. İstediğimiz hiçbir şeyi doğru düzgün sahaya yansıtamadık. Her şeye rağmen ikinci yarı yaptığımız hamlelerle maça ortak olmaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef maçı çeviremedik. Bugün özellikle kart cezalısı olan oyuncularımız Hajradinovic ve Eysseric'i çok aradık. Onların eksikliğini çok hissettik. Haftaya onların da katılmasıyla inşallah kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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