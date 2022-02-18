Ümit Şengül: 'Canımız yanıyor'

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 4-4 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül ise Konyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini ve maça iyi başladıklarını aktardı.



Golü erken bulmalarına karşın 3 net pozisyon harcadıklarını aktaran Şengül, şöyle konuştu:



"Belki maçı ilk 10-15 dakikada koparabilecek iken yaptığımız 1-2 basit hata nedeniyle geriye düştük. Çabuk toparlandık. Devreye girince oyuncularımızla istişarelerde bulunduk. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. Öne geçtik, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 7 dakikalık uzatmanın üzerine hakem 1,5 dakikada ilave etti ve bu golü yedik. Bu maçı alsak, düşme hattıyla ilişkimizi koparacak iken maalesef gole giderken ofsaytla kesilen bir pozisyon var. Ofsaytla alakası yok. O top döndü, penaltı ve gol oldu. Canımız yanıyor, bu maçı alamadan gitmek bizi üzüyor. Yüksek tempolu, istek ve arzulu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun, nerede oynarsak oynayalım canla başla mücadele edip Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz inşallah."





İLGİLİ VİDEO