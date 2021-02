Ümit Şengül: 'Bu takım, her şeyi hak ediyor'

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Adanaspor maçı sonrasında deplasmanlarından birinde oynadıklarını belirtti.



Rakibi maçın öncesinde çok iyi analiz ettiklerini ve stratejilerini belirlediklerini aktaran Şengül, şunları kaydetti:



"Maçın başından sonuna oyuna hükmeden taraf bizdik. Maçı kazanmayı da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Yine önemli bir galibiyet aldık. Üst üste 12'nci galibiyetimize ulaştık. 16 maçtır kaybetmiyoruz ama her şeyden öte her maçımızda mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve kazanma odaklıyız. Önümüzdeki 3-4 maçı daha kazanırsak Süper Lig hedefine biraz daha yaklaşacağız. Bunun da bilincindeyiz. Durmak, gevşemek yok, mücadeleye devam."



Şengül, hafta sonu sahalarında Altay ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu takım her şeyi hak ediyor. Oynuyor, oynatıyor. Son haftalarda takım hakkında kazanmamıza rağmen eleştiriler vardı. Bugün o eleştirilerin de ne kadar yersiz olduğunu gördük. Giresunspor takımı sahaya hükmeden taraftı." diye konuştu.