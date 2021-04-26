Ümit Şengül: "Bu işi kimseye bırakmayacağız"

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Altınordu maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Şengül: 'Bu işi kimseye bırakmayacağız'
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26 Nisan 2021 00:51
GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, kalan 2 maçta 6 puan almaları halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükseleceklerini kaydetti.

Şengül, oyuncularının sezon boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Buraya kadar getirdiğimiz işimizi kimseye bırakmadan tamamlayacağız. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. Bu hayali Süper Lig'e ulaşarak gerçekleştireceğiz. Bunun için sahada canla başla mücadele edeceğiz."



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