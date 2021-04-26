Ümit Şengül: 'Bu işi kimseye bırakmayacağız'

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, kalan 2 maçta 6 puan almaları halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükseleceklerini kaydetti.



Şengül, oyuncularının sezon boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, şunları ifade etti:



"Buraya kadar getirdiğimiz işimizi kimseye bırakmadan tamamlayacağız. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. Bu hayali Süper Lig'e ulaşarak gerçekleştireceğiz. Bunun için sahada canla başla mücadele edeceğiz."



