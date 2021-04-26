Ümit Şengül: 'Bu işi kimseye bırakmayacağız'

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, kalan 2 maçta 6 puan almaları halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükseleceklerini kaydetti.
Şengül, oyuncularının sezon boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, şunları ifade etti:
"Buraya kadar getirdiğimiz işimizi kimseye bırakmadan tamamlayacağız. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. Bu hayali Süper Lig'e ulaşarak gerçekleştireceğiz. Bunun için sahada canla başla mücadele edeceğiz."
Şengül, oyuncularının sezon boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, şunları ifade etti:
"Buraya kadar getirdiğimiz işimizi kimseye bırakmadan tamamlayacağız. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. Bu hayali Süper Lig'e ulaşarak gerçekleştireceğiz. Bunun için sahada canla başla mücadele edeceğiz."