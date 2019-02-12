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Ümit Öztürk'ün kararları MHK'yı öfkelendirdi

Galatasaray Trabzonspor maçında yönetimiyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Ümit Öztürk, Yusuf Namoğlu'nu da öfkelendirdi.

Kaynak: Türkiye
Ümit Öztürk'ün kararları MHK'yı öfkelendirdi
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12 Şubat 2019 11:37
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı yöneten hakem Ümit Öztürk, verdiği kararlarla gündeme damga vurdu.

Diagne'ye ikinci sarı karttan oyun dışına göndermemesi, İngilizce olarak sinkaflı küfreden Nagatomo'ya kart çıkarmaması ve Marcao'nun ceza sahası içinde Ekuban'ın ayağına basmasında penaltı vermediği için eleştirilen Öztürk, MHK'yı da hayli öfkelendirdi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, özellikle penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Ümit Öztürk'e çok sinirlendiği öğrenildi.

Öztürk'ün, Galatasaraylı Marcao'nun ceza sahası içinde Trabzonsporlu Ekuban'ın ayağına basmasını VAR'da izlemesine rağmen penaltı çalmamasına sinirlenen Namoğlu, yakın çevresine "Maçtaki en büyük hatası bu oldu. O penaltı verilmez mi? Çok büyük hata" ifadelerini kullandı.

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