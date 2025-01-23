Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 14:57

Ümit Özdağ neden tutuklu? Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oradan savcılığa gönderildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdağ Silivri Cezaevi'ne gönderildi. peki, Ümit Özdağ neden tutuklu? Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?

Ümit Özdağ neden tutuklu? Ümit Özdağ serbest bırakıldı mı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ'ın 2020'den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ'ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024'te Kayseri'de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi'ne gönderildi.


Özdağ ne demişti?

Özdağ, Antalya'da Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım" demişti.
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