Ümit Özat'tan futbolcular için tepki!

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından rakip takım teknik direktörü Yusuf Şimşek'le birlikte basın toplantısında yer aldı.



Ümit Özat, basın toplantısının bu şekilde yapılmasının talimatlara aykırı olduğunu fakat bir ilki gerçekleştirmek istediklerini belirtti.



Yusuf Şimşek'in takım arkadaşı olduğunu hatırlatan Özat, "Yusuf benim takım arkadaşım, beraber yıllarımız geçti. Zaman zaman böyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Antalya'dayken o beni yendi, Adana'da ben onu yendim. Bugün de ilk defa berabere kaldık." ifadelerini kullandı.



Özat, maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"İkinci yarı üçüncü golü bulamayınca maalesef geriye yaslandık. Maçın başında 1 puan verseler kimse 'hayır' demezdi. Maçın sonunda kazandığımız 1 puana mı sevinelim, yoksa kaybettiğimiz 3 puana mı üzülelim. Futbol böyle bir şey. Yayıncı kuruluşa da söyledim, kulüplerin sadece hocalar üzerinde karar almak yerine zaman zaman oyuncular üzerinde de karar alması lazım. Bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz ama oyuncu sadece antrenmanını, maçını yapıp gidiyor. Kulüp düşmüş mü? Düşmemiş mi? Yok olmuş mu? Olmamış mı? 'ben oynayayım, transferimi yapıp gideyim. Bu zihniyetteki oyuncularla kulüplerin mutlaka yollarını ayırması lazım. Yoksa hocalar hep değişir bir yere varamayız. Bazen günü kaybedersiniz ama geleceği kurtarırsınız. Balıkesirspor'u ikinci yarıdaki oyunundan dolayı tebrik ediyorum."



