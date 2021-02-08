Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat'la 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

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Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu
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08 Şubat 2021 16:11
Teknik direktör Mehmet Ak ile yollarını ayıran Ankaraspor, Ümit Özat'la anlaştı. Kulübün Batıkent Tesisleri'ne gelen tecrübeli teknik adam, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'yla el sıkışarak 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ümit Özat'la tekrar yolları kesiştiğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım sevdiğim her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız. Cenabıhak hepimizin yardımcısı olsun!" şeklide konuştu.



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