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Ümit Özat'ın yeni takımı açıklandı

Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Giresunspor takımın başına Ümit Özat'ı getirdiğini duyurdu

Kaynak: Sporx.com
Ümit Özat'ın yeni takımı açıklandı
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07 Ocak 2019 16:04
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.

Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından gözler Çotanakların yeni hocasının kim olacağı sorusuna çevrilmişti.

Yapılan resmi açıklamada, "Giresunspor'umuz, Teknik Direktör Ümit Özat 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, 1 galibiyet elde etmişti. Ümit Özat son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı



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