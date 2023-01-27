Ümit Özat'ın acı günü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat'ın vefat eden babası Ali Özat, son yolculuğuna uğurlandı.
Ali Özat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Kanser nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özat'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra futbol camiasından isimler katıldı.
Ali Özat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Kanser nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özat'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra futbol camiasından isimler katıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ