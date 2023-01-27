Ümit Özat'ın acı günü

Teknik direktör Ümit Özat'ın babası Ali Özat son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Özat'ın acı günü
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27 Ocak 2023 16:29
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat'ın vefat eden babası Ali Özat, son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Özat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

Kanser nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özat'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra futbol camiasından isimler katıldı.

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