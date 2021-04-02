Ümit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin tanık olarak ifade verdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat, emniyette ifade verdi.

Haber; AA
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Ümit Özat, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin tanık olarak ifade verdi
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02 Nisan 2021 23:22
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında emniyette tanık olarak ifade verdi.

Savcılık tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Özat, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine geldi.

Özat, ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.



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