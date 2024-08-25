Ümit Özat: 'Daum'un vefat ettiği haberini aldım'

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum'dan kötü haber geldi.
Daum ile Fenerbahçe ve Köln'de birlikte çalışan Ümit Özat, Alman eski teknik adamın vefat ettiğini söyledi.
Pazar gecesi saat 01.17'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ümit Özat, "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.
70 yaşındaki Daum, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ümit Özat'ın paylaşımı
Daum ile Fenerbahçe ve Köln'de birlikte çalışan Ümit Özat, Alman eski teknik adamın vefat ettiğini söyledi.
Pazar gecesi saat 01.17'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ümit Özat, "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.
70 yaşındaki Daum, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ümit Özat'ın paylaşımı
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